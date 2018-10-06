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De Paul: "Vicino alla Fiorentina, bella squadra, grande città. Poi Pradè mi ha detto..."

Rodrigo De Paul ha parlato alla Gazzetta dello Sport, queste le sue parole:«Mi ha parlato il primo giorno e mi ha detto subito che credeva in me. Io avevo l’offerta della Fiorentina in ballo». In riti...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 ottobre 2018 10:58
De Paul: "Vicino alla Fiorentina, bella squadra, grande città. Poi Pradè mi ha detto..." - during the serie A match between Parma Calcio and Udinese at Stadio Ennio Tardini on August 19, 2018 in Parma, Italy. De Paul
during the serie A match between Parma Calcio and Udinese at Stadio Ennio Tardini on August 19, 2018 in Parma, Italy. De Paul
Rassegna Stampa
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Rodrigo De Paul ha parlato alla Gazzetta dello Sport, queste le sue parole:

«Mi ha parlato il primo giorno e mi ha detto subito che credeva in me. Io avevo l’offerta della Fiorentina in ballo». In ritiro in Austria sembrava un altro: mai sorridente, quasi triste.

Perché?

«Avevo l’offerta di una bella squadra, di una grande città.Io so come è il calcio. Poi ho parlato col tecnico e, soprattutto, col direttore Daniele Pradè. Abbiamo deciso e sono ripartito. E’ finito tutto in un attimo».

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