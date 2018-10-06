De Paul: "Vicino alla Fiorentina, bella squadra, grande città. Poi Pradè mi ha detto..."
Rodrigo De Paul ha parlato alla Gazzetta dello Sport, queste le sue parole:«Mi ha parlato il primo giorno e mi ha detto subito che credeva in me. Io avevo l’offerta della Fiorentina in ballo». In riti...
A cura di Redazione Labaroviola
06 ottobre 2018 10:58
Rodrigo De Paul ha parlato alla Gazzetta dello Sport, queste le sue parole:
«Mi ha parlato il primo giorno e mi ha detto subito che credeva in me. Io avevo l’offerta della Fiorentina in ballo». In ritiro in Austria sembrava un altro: mai sorridente, quasi triste.
Perché?
«Avevo l’offerta di una bella squadra, di una grande città.Io so come è il calcio. Poi ho parlato col tecnico e, soprattutto, col direttore Daniele Pradè. Abbiamo deciso e sono ripartito. E’ finito tutto in un attimo».