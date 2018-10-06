De Paul: "Vicino alla Fiorentina, bella squadra, grande città. Poi Pradè mi ha detto..."

Rodrigo De Paul ha parlato alla Gazzetta dello Sport, queste le sue parole:«Mi ha parlato il primo giorno e mi ha detto subito che credeva in me. Io avevo l’offerta della Fiorentina in ballo». In riti...

A cura di Redazione Labaroviola 06 ottobre 2018 10:58

during the serie A match between Parma Calcio and Udinese at Stadio Ennio Tardini on August 19, 2018 in Parma, Italy. De Paul

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