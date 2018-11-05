De Marco: "Var difficile da applicare, su Simeone non c'era rigore"

L'ex arbitro Andrea De Marco ha parlato per RMC Sports del Var e sul possibile contatto tra Olsen e Simeone. Queste le sue parole: “Banti ha sbagliato a non rivedere l'azione

L'ex arbitro Andrea De Marco ha parlato per RMC Sports del Var e sul possibile contatto tra Olsen e Simeone. Queste le sue parole: “Banti ha sbagliato a non rivedere l'azione: fosse andato al monitor, secondo me non lo avrebbe più assegnato. Il problema sta nel protocollo e nella definizione di chiaro ed evidente errore. Ci sono state diverse situazioni di semplice risoluzione in caso di revisione delle immagini. Il protocollo, come dicevo, è estremamente limitante e soprattutto complesso da applicare: che senso ha un protocollo che non ti permette di utilizzare uno strumento tecnologico così importante”.