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De Marco: "Var difficile da applicare, su Simeone non c'era rigore"

L'ex arbitro Andrea De Marco ha parlato per RMC Sports del Var e sul possibile contatto tra Olsen e Simeone. Queste le sue parole: “Banti ha sbagliato a non rivedere l'azione

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 novembre 2018 17:22
De Marco: "Var difficile da applicare, su Simeone non c'era rigore" -
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L'ex arbitro Andrea De Marco ha parlato per RMC Sports del Var e sul possibile contatto tra Olsen e Simeone. Queste le sue parole: “Banti ha sbagliato a non rivedere l'azione: fosse andato al monitor, secondo me non lo avrebbe più assegnato. Il problema sta nel protocollo e nella definizione di chiaro ed evidente errore. Ci sono state diverse situazioni di semplice risoluzione in caso di revisione delle immagini. Il protocollo, come dicevo, è estremamente limitante e soprattutto complesso da applicare: che senso ha un protocollo che non ti permette di utilizzare uno strumento tecnologico così importante”.

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