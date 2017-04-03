De Magistris: "Babacar non deve diventare come Balotelli, dopo il gol deve esultare"

Gianni De Magistris, intervenuto sulle frequenze di Radio Bruno, ha rilasciato alcune brevi ma importanti dichiarazioni riguardo la mancata esultanza di Babacar dopo la rete messa a segno contro il Bo...

Gianni De Magistris, intervenuto sulle frequenze di Radio Bruno, ha rilasciato alcune brevi ma importanti dichiarazioni riguardo la mancata esultanza di Babacar dopo la rete messa a segno contro il Bologna. Così l'ex campione di pallanuoto e grande tifoso viola: "Mi ha lasciato perplesso che non abbia esultato, quando segnavo io l'ho sempre fatto. L'allenatore è pagato per fare delle scelte e vanno sempre rispettate, si gioca in undici e qualcuno deve stare fuori. Tutti vorrebbero giocare, ma da qui a non esultare dopo il gol non sono d'accordo. Si è tanto discusso Balotelli e non mi piace che Babacar faccia allo stessa maniera, nonostante tutti i compagni siano andati ad abbracciarlo."