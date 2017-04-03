Labaro Viola

De Magistris: "Babacar non deve diventare come Balotelli, dopo il gol deve esultare"

Gianni De Magistris, intervenuto sulle frequenze di Radio Bruno, ha rilasciato alcune brevi ma importanti dichiarazioni riguardo la mancata esultanza di Babacar dopo la rete messa a segno contro il Bo...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 aprile 2017 15:58
De Magistris: "Babacar non deve diventare come Balotelli, dopo il gol deve esultare" - Stadio Artemio Franchi, 16.10.2016, Fiorentina-Atalanta, Foto Firoenzo Sernacchioli, copyright Labaroviola.com
Stadio Artemio Franchi, 16.10.2016, Fiorentina-Atalanta, Foto Firoenzo Sernacchioli, copyright Labaroviola.com
News
Babacar
Condividi

Gianni De Magistris, intervenuto sulle frequenze di Radio Bruno, ha rilasciato alcune brevi ma importanti dichiarazioni riguardo la mancata esultanza di Babacar dopo la rete messa a segno contro il Bologna. Così l'ex campione di pallanuoto e grande tifoso viola: "Mi ha lasciato perplesso che non abbia esultato, quando segnavo io l'ho sempre fatto. L'allenatore è pagato per fare delle scelte e vanno sempre rispettate, si gioca in undici e qualcuno deve stare fuori. Tutti vorrebbero giocare, ma da qui a non esultare dopo il gol non sono d'accordo. Si è tanto discusso Balotelli e non mi piace che Babacar faccia allo stessa maniera, nonostante tutti i compagni siano andati ad abbracciarlo."

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok