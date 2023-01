De Laurentiis: “Ho usato Agnelli. Morti di fame della Lega volevano vendere prossimi anni per un tozzo di pane”

Direttamente dal profilo Twitter di Report, trasmissione in onda su Rai 3, arrivano anticipazioni di quanto andrà in onda questa sera sull’inchiesta “Prisma”, svelando qualche retroscena sul terremoto che si è abbattuto sulla Juventus. E per confezionare il servizio che andrà in onda stasera ha intervistato sul tema anche Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli. Di seguito un’anticipazione delle sue dichiarazioni: “Ho usato il signor Agnelli perché mi serviva che lui mi andasse in cu** ai fondi, che erano un’altra stron*ata. Se c’era una cordata tra i presidenti per far entrare i fondi nella Lega? Tutti i morti di fame della Lega, per un tozzo di pane, stavano vendendo i prossimi sette, otto anni ad un fondo. Agnelli? L’ho usato perché chiaramente se entrava un fondo non gli sarebbe stato permesso di fare la Superlega, per questo lui si è scagliato contro i fondi”.