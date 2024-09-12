De Laurentiis appoggia Commisso: "Fondi sono un disastro, nel calcio si va avanti solo con i debiti"

"Venti anni al Napoli? Faccio un bilancio ultra positivo. L'Italia è un Paese complicato, il calcio a Napoli con la mia presidenza ha dimostrato che si può e si deve lavorare. Il calcio ha sempre accu...

A cura di Redazione Labaroviola 12 settembre 2024 15:37

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