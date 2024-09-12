De Laurentiis appoggia Commisso: "Fondi sono un disastro, nel calcio si va avanti solo con i debiti"
"Venti anni al Napoli? Faccio un bilancio ultra positivo. L'Italia è un Paese complicato, il calcio a Napoli con la mia presidenza ha dimostrato che si può e si deve lavorare. Il calcio ha sempre accu...
"Venti anni al Napoli? Faccio un bilancio ultra positivo. L'Italia è un Paese complicato, il calcio a Napoli con la mia presidenza ha dimostrato che si può e si deve lavorare. Il calcio ha sempre accumulato debiti su debiti. Io non ho mai fatto un euro di debito anche nel calcio. Una cosa che manca nel calcio è che i proprietari dei club non partecipano e i fondi sono un disastro". Così il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, alla presentazione della partnership tra Napoli e Sorgesana.
GUDMUNDSSON DALL'ISLANDA: SI DICHIARA INNOCENTE
https://www.labaroviola.com/gudmundsson-in-tribunale-in-islanda-si-dichiara-innocente-chiesti-20-mila-euro-di-danni/267909/