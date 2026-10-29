De Ketelaere: "Non siamo molto soddisfatti, volevamo vincere. Questo gol mi da fiducia"
Il commento di De Ketelaere ai microfoni di DAZN
A cura di Redazione Labaroviola
29 ottobre 2026 23:16
De Ketelaere, MVP di Fiorentina-Atalanta, ha commentato così la prestazione nerazzurra ai microfoni di DAZN:
"Non siamo soddisfatti, per la squadra e la società dovevamo vincere. vengo da due partite buone, ma come tutta la squadra dobbiamo alzare il livello per vincere le partite.
provo sempre a dare il mio aiuto. non aver segnato per un po' mi ha dato fastidio, questo gol mi da fiducia".