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De Ketelaere: "Non siamo molto soddisfatti, volevamo vincere. Questo gol mi da fiducia"

Il commento di De Ketelaere ai microfoni di DAZN

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 ottobre 2026 23:16
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De Ketelaere: "Non siamo molto soddisfatti, volevamo vincere. Questo gol mi da fiducia" -
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De Ketelaere, MVP di Fiorentina-Atalanta, ha commentato così la prestazione nerazzurra ai microfoni di DAZN:

"Non siamo soddisfatti, per la squadra e la società dovevamo vincere. vengo da due partite buone, ma come tutta la squadra dobbiamo alzare il livello per vincere le partite.

provo sempre a dare il mio aiuto. non aver segnato per un po' mi ha dato fastidio, questo gol mi da fiducia".

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