De Grandis: "Se Kalinic se ne va almeno metà dei soldi andranno investiti per un grande attaccante"

Babacar non mi sembra la prima scelta e Zarate non è una prima punta

Stefano De Grandis, noto opinionista di Sky Sport, ha espresso la sua opinione in merito al caso Kalinic, delineando un ipotetico scenario che potrebbe concretizzarsi in caso di cessione: "Arrivando 45 milioni penso che vengano reinvestiti. Babacar mi piace ma non verrà scelto, Zarate non è una prima punta, può giocare ma non è fisico. Immagino quindi che in qualche modo venga reinvestita almeno la metà per un centravanti titolare".