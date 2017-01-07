De Grandis: "Se Kalinic se ne va almeno metà dei soldi andranno investiti per un grande attaccante"
Babacar non mi sembra la prima scelta e Zarate non è una prima punta
A cura di Redazione Labaroviola
07 gennaio 2017 20:00
Stefano De Grandis, noto opinionista di Sky Sport, ha espresso la sua opinione in merito al caso Kalinic, delineando un ipotetico scenario che potrebbe concretizzarsi in caso di cessione: "Arrivando 45 milioni penso che vengano reinvestiti. Babacar mi piace ma non verrà scelto, Zarate non è una prima punta, può giocare ma non è fisico. Immagino quindi che in qualche modo venga reinvestita almeno la metà per un centravanti titolare".