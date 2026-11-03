De Gea su Instagram: "Orgoglioso di aver raggiunto le 100 presenze con la Fiorentina. Forza Viola"

Il messaggio social del capitano della Fiorentina

Un traguardo importante per David De Gea. Il portiere spagnolo ha raggiunto quota 100 presenze con la maglia della Fiorentina e ha voluto celebrare questo momento attraverso un messaggio pubblicato sul proprio profilo Instagram.



"Orgoglioso delle 100 presenze con la Fiorentina. Forza Viola", ha scritto l'estremo difensore.



Un traguardo significativo per De Gea, arrivato a Firenze nell'estate del 2024 e diventato uno dei punti di riferimento della squadra viola. Un messaggio breve, ma che testimonia il legame con la maglia gigliata e la soddisfazione per un percorso arrivato a una cifra importante.