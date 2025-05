La stagione della Fiorentina si è chiusa con la vittoria per 3-2 contro l’Udinese. Una vittoria che ha permesso ai viola di strappare il pass per la Conference League “La stagione volge al termine e abbiamo raggiunto uno dei nostri obiettivi: tornare a giocare a livello europeo. Voglio ringraziare la società, i miei compagni e i tifosi della Fiorentina: abbiamo sempre lottato per il titolo e abbiamo dato tutto quello che avevamo. Ora è il momento di rilassarci e riflettere”