De Gea omaggia Pepito Rossi che si allena al Viola Park e scrive: "Riuniti in casa"
David De Gea ha voluto omaggiare 'Pepito' Rossi e il suo 'Pepito Day', che si terrà sabato 22 marzo, con una bellissima frase. Giuseppe Rossi si sta allenando in questi giorni al Viola Park, per esser...
A cura di Redazione Labaroviola
19 marzo 2025 20:04
David De Gea ha voluto omaggiare 'Pepito' Rossi e il suo 'Pepito Day', che si terrà sabato 22 marzo, con una bellissima frase. Giuseppe Rossi si sta allenando in questi giorni al Viola Park, per essere pronto al grande evento del weekend, dove scenderanno in campo tutte le stelle della viola e non solo. Il numero uno della Fiorentina ha voluto celebrare 'Pepito' con un post su Instagram scrivendo in inglese: "ReUNITED on home turf", ovvero "Riuniti in casa"