De Gea omaggia Pepito Rossi che si allena al Viola Park e scrive: "Riuniti in casa"

David De Gea ha voluto omaggiare 'Pepito' Rossi e il suo 'Pepito Day', che si terrà sabato 22 marzo, con una bellissima frase. Giuseppe Rossi si sta allenando in questi giorni al Viola Park, per esser...

A cura di Redazione Labaroviola 19 marzo 2025 20:04

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