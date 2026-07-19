De Gea: “Non è facile allenarsi con questo caldo ma ci stiamo allenando forte. Non vedo l’ora di iniziare”

Le parole di De Gea durante l’allenamento con la primavera di Andreazzoli

David De Gea ha parlato ai microfoni ufficiali del club durante l’allenamento congiunto con la primavera:“Faccio i complimenti ai ragazzi, non è facile allenarsi con questo caldo con doppi allenamenti tutti giorni. Bello allenarsi con questa gente che ci guardaC’è un clima positivo nello spogliatoio, Grosso ha portato tanta energia positiva. Dobbiamo aspettare un po’ per capire cosa vuole il mister per metterlo in campo.Fei è un portiere fortissimo, mi piace più come ragazzo però. È come me, magro veloce e forte di gamba. Lavora forte e può essere un grande portiere in futuro. Allenarsi con i grandi è importante, anche io da giovane. È un privilegio per me allenarsi con questi ragazzi”