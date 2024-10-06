De Gea: "Il pubblico viola merita una soddisfazione, speriamo di dargliela questa sera con il Milan"

Il portiere della Fiorentina David De Gea ha parlato ai microfoni di Dazn nel pre partita di Fiorentina Milan a partire da un giudizio su Morata: "Morata è un amico. Sarà speciale giocare contro di lu...

A cura di Redazione Labaroviola 06 ottobre 2024 20:24

Firenze, Stadio Artemio Franchi, 22.09.2024, Fiorentina-Lazio, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

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