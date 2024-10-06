De Gea: "Il pubblico viola merita una soddisfazione, speriamo di dargliela questa sera con il Milan"
Il portiere della Fiorentina David De Gea ha parlato ai microfoni di Dazn nel pre partita di Fiorentina Milan a partire da un giudizio su Morata: "Morata è un amico. Sarà speciale giocare contro di lu...
A cura di Redazione Labaroviola
06 ottobre 2024 20:24
Il portiere della Fiorentina David De Gea ha parlato ai microfoni di Dazn nel pre partita di Fiorentina Milan a partire da un giudizio su Morata: "Morata è un amico. Sarà speciale giocare contro di lui. Sia che giochi bene che giochi male da sempre il 100%. Speriamo di dare una soddisfazione al pubblico viola perché se lo merita".
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