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De Gea: "Il pubblico viola merita una soddisfazione, speriamo di dargliela questa sera con il Milan"

Il portiere della Fiorentina David De Gea ha parlato ai microfoni di Dazn nel pre partita di Fiorentina Milan a partire da un giudizio su Morata: "Morata è un amico. Sarà speciale giocare contro di lu...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 ottobre 2024 20:24
De Gea: "Il pubblico viola merita una soddisfazione, speriamo di dargliela questa sera con il Milan" - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 22.09.2024, Fiorentina-Lazio, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 22.09.2024, Fiorentina-Lazio, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Il portiere della Fiorentina David De Gea ha parlato ai microfoni di Dazn nel pre partita di Fiorentina Milan a partire da un giudizio su Morata: "Morata è un amico. Sarà speciale giocare contro di lui. Sia che giochi bene che giochi male da sempre il 100%. Speriamo di dare una soddisfazione al pubblico viola perché se lo merita".

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