De Gea è il secondo portiere più pagato della Serie A, costa 5.6 milioni lordi a stagione
Solo Maignan guadagni più di De Gea in questa stagione
A cura di Redazione Labaroviola
15 settembre 2026 11:30
Il noto portale Transfermarkt ha stilato una classifica sui primi 10 portieri più pagati della Serie. Al secondo posto si piazza proprio il portiere della Fiorentina David De Gea che costa al club viola 5.6 milioni lordi a stagione.
Davanti a lui solo Mike Maignan che costa invece al Milan 6.7 milioni lordi a stagione. Alle spalle di De Gea invece il portiere della Juventus Vicario che costa 4,6 milioni alle casse della Juventus