De Gea: "Abbiamo bisogno di tempo, ma non sono preoccupato. Arriveranno le partite dove faremo punti"

Il capitano della Fiorentina ha parlato in conferenza stampa al termine della partita contro il Genoa

De Gea ha commentato così la prestazione della Fiorentina in conferenza stampa. Ecco le sue parole raccolte da tuttoilmercatoweb.com:

"E' un campo dove i primi 15-20 minuti sono fondamentali. La pressione non è stata veramente forte e quando giochi in questo stadio è tosto.

Abbiamo preso due gol in 20 minuti ed è stata dura. Siamo una squadra giovane, dobbiamo imparare dagli errori di oggi e andare avanti. E' vero che il calcio non ti dà tempo ma questa squadra ha bisogno di imparare".



Ma è solo questione di tempo?

"Abbiamo bisogno di tempo, non è facile per i giocatori che sono arrivati all'ultimo dalle nazionali. Siamo si giovani ma abbiamo fatto partite di buon livello. Non sono preoccupato vedendo come si allena la squadra. Sono sicuro che arriveranno le partite dove faremo punti e daremo gioia ai tifosi".

Come si comporta il capitano con i ragazzi?

"Per me essere capitano è essere un esempio a volte anche senza parlare ma con il modo di lavorare. Ci sono partite in cui poi non bisogna parlare a caldo, dipende dal momento ma bisogna essere sempre li e dare l'esempio"