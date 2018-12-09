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DDV, visita e colazione insieme alla squadra prima della partita

Diego Della Valle ha salutato squadra e staff viola questa mattina nel ritiro pre gara di Sassuolo - Fiorentina, facendo colazione

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 dicembre 2018 11:27
DDV, visita e colazione insieme alla squadra prima della partita - lapresse - diego della valle - Foto Daniele Leone / LaPresse 29-07-2014 Roma, Italia cronaca Diego Della Valle visita il Colosseo, patron della Tod’s, sponsor del restauro. Nella foto: Diego Della Valle Photo Daniele Leone / LaPresse 29-07-2014 Rome
lapresse - diego della valle - Foto Daniele Leone / LaPresse 29-07-2014 Roma, Italia cronaca Diego Della Valle visita il Colosseo, patron della Tod’s, sponsor del restauro. Nella foto: Diego Della Valle Photo Daniele Leone / LaPresse 29-07-2014 Rome
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Diego Della Valle ha salutato squadra e staff viola questa mattina nel ritiro pre gara di Sassuolo - Fiorentina, facendo colazione insieme al gruppo a poche ore dal calcio d'inizio della sfida.

A scriverlo è il sito ufficiale della Fiorentina Violachannel.t

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