DDV, visita e colazione insieme alla squadra prima della partita

Diego Della Valle ha salutato squadra e staff viola questa mattina nel ritiro pre gara di Sassuolo - Fiorentina, facendo colazione

A cura di Redazione Labaroviola 09 dicembre 2018 11:27

lapresse - diego della valle - Foto Daniele Leone / LaPresse 29-07-2014 Roma, Italia cronaca Diego Della Valle visita il Colosseo, patron della Tod’s, sponsor del restauro. Nella foto: Diego Della Valle Photo Daniele Leone / LaPresse 29-07-2014 Rome

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