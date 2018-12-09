DDV, visita e colazione insieme alla squadra prima della partita
Diego Della Valle ha salutato squadra e staff viola questa mattina nel ritiro pre gara di Sassuolo - Fiorentina, facendo colazione
A cura di Redazione Labaroviola
09 dicembre 2018 11:27
Diego Della Valle ha salutato squadra e staff viola questa mattina nel ritiro pre gara di Sassuolo - Fiorentina, facendo colazione insieme al gruppo a poche ore dal calcio d'inizio della sfida.
A scriverlo è il sito ufficiale della Fiorentina Violachannel.t