Dazn rivela: "La Fiorentina è interessata a Insigne. L'esterno vuole tornare in Italia. C'è anche il Napoli"
Lorenzo Insigne sempre più vicino al ritorno in Italia. Sull'ex capitano del Napoli, in uscita dal Toronto, c'è l'interesse di Fiorentina (che ci aveva pensato già un anno fa) e Como. Da escludere un...
Lorenzo Insigne sempre più vicino al ritorno in Italia. Sull'ex capitano del Napoli, in uscita dal Toronto, c'è l'interesse di Fiorentina (che ci aveva pensato già un anno fa) e Como. Da escludere un ritorno a Napoli. Si trasferirà a titolo definitivo.
Lo scrive Orazio Accomando, giornalista di Dazn, riguardante Lorenzo Insigne, classe 1991 che dopo l'esperienza in Canada con il Toronto vuole tornare in Italia.
LA LETTERA DI ADDIO DI QUARTA ALLA FIORENTINA
https://www.labaroviola.com/la-lettera-di-addio-di-quarta-non-immaginavo-di-andare-via-dopo-aver-rinnovato-ero-rimasto-per-vincere/283632/