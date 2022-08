Dazn, rimborso automatico ai clienti entro 15 giorni. E una promessa: “Mai più disservizi”

Rimborso pari al 50% dell’abbonamento e niente più disservizi. Questo è quanto ha portato l’incontro di oggi a cui hanno partecipato oltre a Vezzali e al capo dipartimento sport, Michele Sciscioli, il presidente della Lega di A, Lorenzo Casini, una rappresentanza di Dazn guidata dal Ceo, Stefano Azzi, con i rappresentanti di Mise e AgCom collegati da remoto. L’indennizzo accordato arriverà all’utente entro i prossimi 15 giorni e sarà automatico. Dunque niente più moduli come inizialmente previsto con i tifosi danneggiati che riceveranno un rimborso pari al 50% del valore del proprio canone pagato a Dazn (dunque di 10 euro o 20 euro in base al tipo d’abbonamento). La piattaforma, inoltre, ha assicurato al Governo, attraverso il responsabile tecnologico di Dazn collegato da remoto, che il problema tecnico è stato risolto e non vi è il rischio di una ripetizione delle difficoltà di visione del campionato. E a tal proposito Valentina Vezzali esprime tutta la sua soddisfazione “per lo sforzo profuso da tutte le componenti che, ognuna per la loro competenza, ha lavorato alla ricerca di soluzioni condivise e risolutive”. Poi è la volta di Casini che ringrazia il Governo “per l’incontro volto a tutelare tifosi e utenti” aggiungendo: “Ci sono state date ampie garanzie sulla qualità del servizio e ci hanno spiegato le ragioni, ora non dovrà più ripetersi”. A scriverlo è l’Ansa.