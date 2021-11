DAZN, beffa agli utenti: addio ai due dispositivi per ogni abbonamento. E scoppia la polemica

Addio all’utilizzo di due dispositivi in contemporanea su un solo account Dazn. La piattaforma, secondo fonti di stampa, starebbe per mettere fine all’utilizzo di due utenze collegate allo stesso abbonamento. Al momento la società non ha confermato le indiscrezioni circolate («nessun commento») ma la modifica dovrebbe essere valida sia per gli abbonamenti in essere che per i nuovi. Il cambiamento potrebbe arrivare già a metà dicembre, ma non prima: per gli abbonamenti in essere, infatti, la società dovrà comunicare la novità agli abbonati in modo che possano avere la possibilità di esercitare il recesso entro 30 giorni (l’utilizzo del doppio device era previsto dal contratto).

La cancellazione della cosidetta «concurrency», un account più dispositivi, rientra nella logica di aumentare il numero di abbonati della piattaforma che, ricordiamo, ha in pancia i diritti della Serie A. Nel caso di una partita di calcio, quindi, l’accesso ai contenuti in contemporanea da due device non sarà più consentito (ad eccezione, forse, del caso in cui siano collegati alla stessa rete fissa Ip, ossia sostanzialmente siano nella stessa casa). Un problema, se si pensa che, dall’inizio del campionato, l’audience media per giornata è stata di circa 6 milioni di persone e che sono quindi milioni gli utenti con un abbonamento condiviso (anche per abbattere i costi). Secondo quanto scrive il Sole 24 Ore Dazn conterebbe un 20% di media di utilizzi di questa “doppia utenza contemporanea”.