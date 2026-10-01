D’Aversa racconta Njie: "È talentuoso, vive il calcio con spensieratezza. Una volta mi fece arrabbiare"

L’ex tecnico del Torino ha parlato a La Stampa del giovane svedese, allenato durante la sua esperienza in granata, svelando anche un retroscena

Roberto D’Aversa, intervistato da La Stampa, ha parlato di Njie, attaccante esterno arrivato in estate alla Fiorentina dal Torino.

"È un ragazzo di talento e viveva il calcio con la spensieratezza tipica della sua età. Però una volta mi ha fatto arrabbiare.

Zapata si era infortunato e per lui si era aperta una grande possibilità di giocare, ma dopo essere stato impegnato con la Svezia Under 21 non era tornato con la mentalità giusta. Gliel’ho fatto presente in maniera molto chiara, abbiamo avuto un confronto faccia a faccia e da quel momento ha cambiato immediatamente atteggiamento".