D’Aversa denuncia favori alla Lazio: “Il gol della vittoria nasce da una rimessa inventata dall’arbitro”

Roberto D’Aversa, tecnico del Lecce, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della sfida persa 1-0 contro la Lazio: “La prestazione è stata ottima, il rammarico è quello di non aver concretizzato le occasioni create. Abbiamo preso gol da un fallo laterale invertito sul quale siamo stati disattenti. Il rammarico è per il risultato e non per la prestazione, ma deve servirci da lezione. La Lazio una volta in vantaggio è stata brava a chiudere tutti gli spazi, ma nonostante questo abbiamo avuto delle occasioni per segnare”.

Chi è entrato poteva fare di più?

“Dorgu ha fatto bene, nel finale aveva guadagnato anche una punizione che stranamente non ci è stata concessa. Qualcuno poteva far meglio ma quando si subentra non è semplice. Indicare un singolo non fa parte del mio modo di ragionare”.

Siete in linea con le previsioni?

“Abbiamo chiuso il girone d’andata con 21 punti che non sono pochi, quando meriti di perdere è giusto ma spesso siamo a recriminare sul risultato finale. Mi preoccuperebbe di più se la squadra non giocasse con personalità ma anche oggi non è successo: aggressività e atteggiamento mi sono piaciuti, anche se si può fare meglio nella concretizzazione”.

Cosa si aspetta dal mercato?

“Non devo fare richieste, la società sa dove dobbiamo intervenire numericamente. Corvino è uno dei migliori. Il nostro è un gioco dispendioso sugli esterni, uno è già arrivato, del resto è li che ci giochiamo il campionato”.