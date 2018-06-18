Darijo Srna ha accettato la corte del Cagliari, domani le visite mediche

Il Cagliari è a un passo dal piazzare il colpaccio di queste prime settimane d'estate: l'esterno croato Darijo Srna, 36 anni, ha informato la dirigenza sarda di accettare la proposta formulatagli lo s...

Il Cagliari è a un passo dal piazzare il colpaccio di queste prime settimane d'estate: l'esterno croato Darijo Srna, 36 anni, ha informato la dirigenza sarda di accettare la proposta formulatagli lo scorso 4 giugno. A questo punto, è scattato ufficialmente il conto alla rovescia per arrivare alle firme.

Firme ed annuncio possono essere una questione di ore, al massimo si chiuderà tutto in pochi giorni, mentre l'ex terzino dello Shakhtar potrebbe arrivare in Italia già domani per sostenere le visite mediche.

Fonte: gazzetta.it