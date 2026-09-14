Daniel Maldini choc: incidente stradale e positivo ad alcol test e stupefacenti. Patente revocata

Incidente per Daniel Maldini

Secondo quanto riportato da Cronache di Spogliatoio sul proprio profilo Instagram: “Daniel Maldini è risultato positivo ad alcol e stupefacenti dopo i primi test eseguiti in ospedale, come riporta il Corriere della Sera. L'attaccante del Cagliari è stato coinvolto in un incidente nella mattina di domenica: 6 le persone coinvolte, nessuna in modo grave.

All'attaccante è stata revocata la patente per guida in stato di ebbrezza. Restano da valutare altre possibili sanzioni o provvedimenti da parte del club.”