D’Amico disegna lo scenario: ”Italiano sarebbe ottimo per il Napoli, serve sentire la Fiorentina”

Intervenuto in una recente intervista, Andrea D’Amico, ex agente dell’attuale allenatore della Fiorentina, ha paventato una possibile ipotesi per uno scenario futuro del tecnico gigliato:

”Sarebbe un ottimo obiettivo per il Napoli ma prima bisognerebbe fare i conti con la Fiorentina la cui proprietà ha un grande progetto ed è la vera antagonista: dopo il Viola Park vuole fare anche lo stadio. Farebbe molto bene De Laurentiis a puntare su Italiano, che ha dimostrato capacità e serietà”.

