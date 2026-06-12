Dall’Olanda sicuri: la Fiorentina valuta l’affondo per Basar Önal, esterno rivelazione del NEC

I viola seguirebbero con crescente attenzione l'esterno mancino del NEC: possibile affondo, valutazione 7 milioni

Mentre Feyenoord e NEC continuano a trattare per Sami Ouaissa, un altro protagonista della formazione olandese sta attirando l'attenzione sul mercato internazionale. Il club di Rotterdam ha già presentato un'offerta da circa otto milioni di euro per l'esterno offensivo, ma il NEC valuta il giocatore almeno dieci milioni, con l'obiettivo di avvicinarsi ai dodici.

Il club di Nimega è reduce da una stagione straordinaria. Dopo aver raggiunto la finale della Coppa d'Olanda, persa contro l'AZ Alkmaar, il NEC ha chiuso l'Eredivisie al terzo posto, conquistando così l'accesso ai preliminari di Champions League. Per lunghi tratti della stagione la squadra allenata da Dick Schreuder ha persino sognato il secondo posto, prima dell'allungo decisivo del Feyenoord.

Oltre a Ouaissa, anche Kodai Sano è seguito con interesse da diversi club, tra cui il PSV e alcune società straniere. Tuttavia, nelle ultime ore è emerso un altro nome destinato a infiammare il mercato.

Secondo quanto raccolto da SoccerNews, la Fiorentina ha messo nel mirino Basar Önal, esterno offensivo del NEC.

Il giocatore era già stato accostato a diverse squadre durante la sessione invernale di mercato, quando avrebbe respinto le avances del Besiktas, di un altro club della Süper Lig turca e del Pisa.

Adesso, però, è la Fiorentina a mostrare un interesse sempre più concreto. Il club viola considera Önal un profilo ideale per rinforzare il reparto offensivo e, secondo le indiscrezioni, starebbe valutando la possibilità di presentare presto un'offerta ufficiale al NEC.

L'interesse della Fiorentina sarebbe in costante crescita e all'interno della società toscana si starebbe discutendo seriamente di un possibile affondo.

Se le trattative dovessero entrare nel vivo, il NEC rischierebbe di perdere non uno ma due dei suoi esterni offensivi più importanti nel corso della prossima estate.

Lo riporta soccernews.nl