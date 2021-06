Dall’Inghilterra, non solo il Liverpool, anche lo United su Vlahovic. Ma la Fiorentina fa muro

Secondo il Daily Express, il tecnico dei Red Devils Ole Gunnar Solskjaer ha messo Vlahovic nel mirino per rinforzare un reparto d’attacco che conta già Cavani, Martial e Rashford. I 21 gol messi a segno in stagione hanno fatto schizzare il prezzo del bomber viola a 60 milioni, ma dal fronte Fiorentina assicurano che il serbo non si muoverà in estate. L’asta però è già iniziata e ricordiamo Sky Sport UK ha già rilanciato l’interesse del Liverpool

ANCHE IL LIVERPOOL SUL GIOCATORE