Dall'Inghilterra: "La Fiorentina vuole Ørjasæter, esterno classe 2003, il Celtic è in vantaggio"

Secondo quanto riportato da Sky Sport Uk, la Fiorentina continua a guardare con attenzione al mercato norvegese alla ricerca di giovani talenti da inserire nella rosa viola. La società viola avrebbe m...

Secondo quanto riportato da Sky Sport Uk, la Fiorentina continua a guardare con attenzione al mercato norvegese alla ricerca di giovani talenti da inserire nella rosa viola. La società viola avrebbe manifestato interesse per Sondre Ørjasæter, ala classe 2003 attualmente in forza al Sarpsborg. Tuttavia, l'interesse più concreto per il giovane esterno sembra provenire dal Celtic, che sarebbe in trattativa da circa un mese e avrebbe già presentato un'offerta di sette milioni di euro per battere la concorrenza.

IL RETROSCENA TRA CONTE E FOLORUNSHO, IL RACCONTO DELLA LITE

https://www.labaroviola.com/il-retroscena-rottura-conte-folorunsho-colpa-di-una-risposta-sul-peso-alleuropeo-solo-in-vacanza/284307/