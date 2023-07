Si aggiunge un’altra pretendente per Amrabat. Come riporta The Athletic , il Liverpool starebbe trattando le cessioni di Henderson e Fabinho, entrambi in direzione Arabia Saudita. Per rimpiazzarli, una dei nomi che i Reds hanno messo in lista è quello di Sofyan Amrabat. Oltre a lui al Liverpool piacciono anche Ryan Gravenberch del Bayern Monaco e Kalvin Phillips del Manchester City. Difficile invece la strada che porta a Romeo Lavia del Southampton.