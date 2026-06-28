Dall'Inghilterra: "Hugo Bueno obiettivo della Fiorentina ma non solo, su di lui c'è anche il Newcastle"

Il possibile sostituto di Gosens non piace solo ai viola, ma anche ai Magpies. Al momento però non c'è nessuna trattativa.

Con un Robin Gosens sempre più fuori dai piani della Fiorentina, prende quota il nome di Hugo Bueno del Wolverhampton. Il classe 2002 è da tempo sulla lista di Paratici e Goretti come possibile sostituto del tedesco, ma nelle ultime ore, come scrive l'Express and Star, si è fatto vivo l'interesse di una squadra di Premier League, il Newcastle, intenzionato ad acquistare il calciatore spagnolo: al momento però, ciò che è certo, è che nessun club si è mosso concretamente con i Wolves.