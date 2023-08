Dall’Inghilterra: Fiorentina sul centrocampista Alzate del Brighton. Su di lui anche il Wolverhampton

Giungono aggiornamenti dall’Inghilterra sul mercato della Fiorentina. Come riporta il The Telegraph, il club viola e il Siviglia sono sulle tracce di Steven Alzate, centrocampista del Brighton. Il colombiano ha una valutazione di circa 8 milioni di euro ed entrambe le società hanno preso informazioni in merito. Alzate non figurava tra i convocati di De Zerbi nella vittoria dei Seagulls contro il Wolverhampton.

KAYODE: “NEL 2020 ESORDIVO IN SERIE D. OGGI UN SOGNO, MA LA STRADA È LUNGA”