Dall'Inghilterra: "Fiorentina su Bisiwu del Club Brugge, su di lui c'è anche il Barcellona"

La Fiorentina è interessata a Jesse Bisiwu, esterno diciottenne del Club Brugge, in possesso della doppia cittadinanza belga e ghanese.

La Fiorentina è interessata a Jesse Bisiwu, esterno diciottenne del Club Brugge, in possesso della doppia cittadinanza belga e ghanese. Anche il Barcellona è in lizza per il giocatore. Un eventuale trasferimento di Bisiwu al club spagnolo sembrava improbabile, ma a quanto pare la Fiorentina non ha abbandonato la trattativa, rendendo la cessione una possibilità concreta. Il contratto del nazionale belga Under 19 con il Club Brugge scade a giugno 2027 e il suo valore di mercato attuale è stimato da Transfermarkt a 800.000 euro. A maggio 2026 era emerso che il Club Brugge chiedeva 2 milioni di euro più una percentuale su una futura rivendita e che una prima offerta del Barcellona era stata respinta. Lo riporta transferfeed.com