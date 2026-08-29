Dall'Inghilterra: "Fiorentina in trattativa con il Leeds per Gnonto. Si discute sulla formula"

Il classe 2003 sarebbe una delle opzioni valutate da Paratici per rinforzare il reparto offensivo viola

La Fiorentina è a caccia di esterni offensivi. Nelle ultime ore, oltre ad Alieu Njie, in uscita dal Torino, è spuntato anche il nome di Wilfried Gnonto, attualmente in forza al Leeds. L'italiano classe 2003, dopo quattro stagioni in Premier League, è una delle opzioni su cui si starebbe muovendo Fabio Paratici.



Secondo quanto riportato dal giornalista del Telegraph Mike McGrath, la Fiorentina sarebbe in trattativa con il Leeds per Gnonto. I due club starebbero discutendo in queste ore per capire quale formula adottare: prestito o trasferimento a titolo definitivo. La pista resta dunque da monitorare, con le parti che sarebbero al lavoro per trovare la soluzione più adatta e definire il futuro dell'attaccante italiano.