Dall'Ecuador sono sicuri: vicino il colpo Dario Aimar per la Fiorentina...
Secondo quanto riportato dalla testata ecuadoriana Mundodeporvito, Dario Aimar è vicino a vestire la maglia viola. Il giocatore già vociferato nei giorni scorsi (LEGGI QUI) il giocatore attualmente l...
A cura di Redazione Labaroviola
21 giugno 2017 19:02
Secondo quanto riportato dalla testata ecuadoriana Mundodeporvito, Dario Aimar è vicino a vestire la maglia viola. Il giocatore già vociferato nei giorni scorsi (LEGGI QUI) il giocatore attualmente legato al Barcelona, uno dei club principali del Paese, fino al 2020 potrebbe essere annunciato alla Fiorentina nelle prossime ore che continuano ad essere molto calde sul mercato.