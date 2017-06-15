Nuovo colpo in vista per la difesa: piace Aimar del Barcelona di Guayaquil

In Ecuador sono sicuri: i viola sono pronti a investire un milione per assicurarsi le prestazioni del centrale difensivo classe '95

Secondo quanto riportato dal portale hinchaamarillo.com pare che la Fiorentina stia programmando un nuovo colpo per rinforzare ulteriormente il reparto difensivo. Il nome che si sta facendo campo in queste ore è infatti quello di Dario Aimar, attualmente sotto contratto con il Barcellona di Guayaquil.

La società gigliata, stando alle indiscrezioni, sarebbe pronta ad investire un milione di euro per assicurarsi le prestazione del centrale difensivo classe '95 che, secondo quanto si apprende, sarebbe seguito con attenzione anche da Lione e Club Brugge.