Dall'Australia: Volpato positivo alla cocaina, rischia una maxi squalifica

Per ora multa e patente sospesa

Guai in Australia per Christian Volpato, 22 anni, trequartista del Sassuolo e dell'Australia. Secondo quanto riferito da fonti di polizia agli organi di stampa australiani, questa notte alla guida di una Bmw Coupé il calciatore sarebbe stato fermato da una pattuglia mentre viaggiava a 109 km orari sull'Anzac Bridge a Sydney, in una zona con limite di velocità di 60 km/h. Sarebbe stato poi sottoposto a un test preliminare antidroga, che avrebbe dato esito positivo alla cocaina: in attesa di ulteriori esami gli è stata comminata una multa per eccesso di velocità con patente sospesa (negativo invece l'etilometro). Un secondo campione di saliva è stato prelevato per ulteriori analisi, con la Polizia del Nuovo Galles del Sud che ha confermato di proseguire nelle indagini. Già due ore prima era stato fermato e gli era stata fatta un'altra contravvenzione perché andava troppo veloce.

Per Volpato al momento nessuna accusa penale, ma rischia grosso: la Federcalcio australiana ha rigidissime regole antidoping. Giocatori e dirigenti che risultano positivi a sostanze proibite senza una valida esenzione per uso terapeutico possono essere squalificati fino a quattro anni. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.