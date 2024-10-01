Dall'Argentina scrivono: "Il River Plate vuole riportare Martinez Quarta in Argentina a gennaio"

Secondo quanto riportato da Imperio River, portale argentino vicino alle vicende del River Plate, il club argentino ha messo gli occhi su Martinez Quarta, che proprio nel River ha giocato prima di arr...

Secondo quanto riportato da Imperio River, portale argentino vicino alle vicende del River Plate, il club argentino ha messo gli occhi su Martinez Quarta, che proprio nel River ha giocato prima di arrivare alla Fiorentina. L'obiettivo sarebbe quello acquistarlo dalla società viola a gennaio, ma sembra difficile che i dirigenti viola si possano privare del difensore che ha appena rinnovato il proprio contratto fino al 2028.

L'OPINIONE DI GIANFRANCO MONTI SULL'INIZIO DI PALLADINO ALLA FIORENTINA

https://www.labaroviola.com/monti-se-la-fiorentina-e-ambiziosa-non-prende-palladino-la-squadra-e-migliore-lallenatore-no/270416/