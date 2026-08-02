Dall'Argentina: "Offerte di Alavés e Sheffield United per Valentini: la Fiorentina valuta"
Due nuove offerte per Valentini
A cura di Redazione Labaroviola
02 agosto 2026 15:34
Nicolás Valentini è destinato a lasciare la Fiorentina e, dopo la fumata nera nella trattativa con il Grêmio, per il difensore argentino si sarebbero fatte avanti due nuove pretendenti. Secondo quanto riferito dall'Argentina, infatti, Alavés e Sheffield United avrebbero presentato delle offerte al club viola. La decisione finale sul futuro del centrale spetterà comunque alla Fiorentina.