Dall'Argentina: "Mastantuono verso la panchina, Nico Paz verso una maglia da titolare"

Le ultime dall'Argentina in vista della sfida contro la Bolivia

L’Argentina torna in campo oggi contro la Bolivia e si prepara ad affrontare il nuovo appuntamento internazionale dopo il secondo posto conquistato ai Mondiali.



Secondo quanto riportato dai media argentini, la Nazionale di Scaloni dovrebbe scendere in campo con diverse novità rispetto all’ultimo impegno. Tra i giocatori destinati a partire dalla panchina ci sarebbe anche Franco Mastantuono, con il talento Viola che potrebbe dunque trovare spazio a gara in corso.



Nico Paz, invece, è inserito tra i giocatori offensivi a disposizione di Scaloni, in una formazione che vedrà l’Argentina ancora priva di Lionel Messi, atteso per il prossimo impegno del 6 ottobre.

