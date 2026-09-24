Dall'Argentina: "Mastantuono provato tra i titolari da Scaloni in vista della sfida contro la Bolivia"
Il talento viola è stato inserito nell'ipotetico undici titolare provato dal CT argentino in allenamento: possibile debutto dal primo minuto contro la Bolivia
La Nazionale argentina si sta allenando in vista della sfida di mercoledì 30 settembre contro la Bolivia. Tra i convocati di Lionel Scaloni c'è anche Franco Mastantuono, esterno della Fiorentina arrivato in prestito dal Real Madrid.
MASTANTUONO TITOLARE: Secondo quanto riportato dal giornalista argentino Bruno Andrés González García, che vive e lavora a Barcellona, Scaloni avrebbe provato il classe 2007 nell'ipotetico undici titolare durante l'allenamento. Questa la formazione testata dal commissario tecnico: Martínez; Giay, Romero, Martínez, Medina; Palacios, Mac Allister; Mastantuono, Paz; Julián Álvarez, Lautaro Martínez. Indicazione importante per il talento viola, che potrebbe dunque partire dal primo minuto contro la Bolivia.