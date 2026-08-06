Dall'Argentina: "Mastantuono è perfetto per l'Italia, può accendere l'entusiasmo di una tifoseria"

Il talento argentino è pronto a sbarcare a Firenze

AI di mercato ed esperto di calcio argentino, Guillermo Trama traccia il profilo di Franco Mastantuono ai microfoni di Radio Bruno, mettendone in luce caratteristiche, collocazione tattica e aspettative.

Predestinato con il vizio del gol

L'avvio di carriera ne testimonia il talento: «Franco è sempre stato un passo avanti a tutti fin dai tempi delle giovanili, risultando regolarmente il migliore in ogni fascia d'età fino all'Under 17 della Albiceleste. Ha calcato i campi della massima serie con il River Plate a soli 16 anni, un dettaglio che conferma quanto sia stato precoce il suo impatto con il calcio dei grandi».

Tattica e collocazione ideale

Sulla posizione in campo, Trama ne esalta il mancino: «In Argentina ha sempre goduto di ampia libertà d'azione. Predilige partire dalla corsia destra per poi rientrare sul suo piede forte, dotato di grandissima sensibilità, con cui si incarica anche dei calci da fermo. In uno scacchiere basato sul 4-3-3, la sua collocazione naturale è proprio quella di esterno offensivo di destra».

L'impatto con la Serie A e la gestione della pressione

La tappa italiana viene vista come il percorso perfetto: «Ritengo che il calcio italiano rappresenti lo step ideale per il suo processo di maturazione. Trattandosi di un torneo altamente tattico, gli permetterà di affinare i movimenti in un contesto estremamente formativo; col senno di poi, era uno step che avrebbe dovuto compiere prima di compiere il salto diretto al Real Madrid».

Infine, un passaggio sull'aspetto ambientale: «La pressione vissuta a Buenos Aires con la maglia del River era asfissiante e presenta molte affinità con l'atmosfera che si respira in Italia. Al Bernabéu regna spesso un silenzio irreale che si trasforma subito in brusio al primo passaggio sbagliato; nel campionato italiano c'è un calore costante dagli spalti e questa continuità sonora lo aiuterà ad ambientarsi più rapidamente».