Dall'Argentina: "Mastantuono andrà alla Fiorentina: il ritorno al River non è mai stato un'opzione”

Mastantuono si avvicina a grandi passi alla Fiorentina

Franco Mastantuono è ormai a un passo dal vestire la maglia della Fiorentina con la formula del prestito. Secondo quanto riportato dalla nota emittente argentina TyCSports, Franco Mastantuono giocherà nella Fiorentina. Il giocatore non è mai stato davvero convinto di tornare al River in questo momento della sua carriera. Inoltre il Real Madrid non ha mai considerato l'opzione di un prestito in Argentina, preferendo mandare il calciatore in prestito in Europa.