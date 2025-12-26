Dall’Argentina: “Infantino pronto a tornare in patria, accordo totale tra Fiorentina e Argentinos Juniors”

Sembra ormai giunta al capolinea l’esperienza di Gino Infantino con la maglia della Fiorentina. Le strade del centrocampista argentino e del club viola sono infatti destinate a dividersi, almeno temporaneamente. Stando a quanto riportato dall’emittente argentina Radio La Red, la società toscana avrebbe trovato un’intesa con l’Argentinos Juniors per il trasferimento del giocatore con la formula del prestito. Un’operazione che permetterebbe a Infantino di tornare in patria per trovare maggiore continuità e minutaggio.

Arrivato in Italia nell’estate del 2023, i due anni e mezzo il classe 2003 sono stati assolutamente dimenticabili. In maglia viola è sceso in campo soltanto nove volte, per un totale di appena 209 min, collezionando un solo assist nella gara di debutto di Conference League contro il Cukaricki. Dopo un prestito altrettanto dimenticabile negli Emirati Arabi con l’Al Ain, adesso Infantino è pronto a rilanciarsi in patria.