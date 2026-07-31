Dall'Argentina confermano: "Mastantuono può partire in prestito. La Fiorentina ha avviato i contatti"

Secondo Clarín, il talento argentino non è stato convocato da José Mourinho per il test contro la Fiorentina. I viola avrebbero già chiesto informazioni sulle condizioni dell'operazione.

Arrivano conferme per quel che riguarda la situazione legata a Mastantuono. A riportarle è il quotidiano argentino Clarín, secondo cui il fantasista classe 2007 non è stato convocato da José Mourinho per l'amichevole precampionato contro la Fiorentina. Un'assenza che, sempre secondo il quotidiano sudamericano, avrebbe alimentato le indiscrezioni su una possibile partenza in prestito.

Stando a quanto riportato da Clarín, la Fiorentina avrebbe già avviato i primi contatti per conoscere le condizioni di un eventuale trasferimento a titolo temporaneo. Sul giovane argentino ci sarebbero anche Napoli e Milan, che starebbero monitorando l'evolversi della situazione prima di decidere se affondare il colpo.

L'idea del Real Madrid sarebbe quella di permettere a Mastantuono di trovare maggiore continuità in un altro club europeo, così da accumulare minuti e proseguire il proprio percorso di crescita nel ruolo di trequartista. Al momento si tratta di indiscrezioni provenienti dall'Argentina, ma la mancata convocazione rappresenta un elemento che potrebbe rafforzare lo scenario di un prestito.