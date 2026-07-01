Dall'Argentina: "Beltrán-River verso un secondo sì. Il calciatore ha accettato il ritorno dai Millionarios"

Nelle prossime ore l'attaccante sbarcherà a Buenos Aires e potrà iniziare il suo secondo capitolo questa maglia

Sembrano essere ore calde per Beltran al River Plate: secondo il media argentino TyC Sports, il calciatore dovrebbe finalmente accettare la destinazione e ritornare in maglia Millionarios già nelle prossime ore.

Tra gli argentini e i viola l'accordo è il seguente: 500.000 euro per un prestito iniziale con obbligo di riscatto della metà dei diritti di Beltrán per 6,7 milioni. La Fiorentina ha già accettato il tutto, e deve solo definire le modalità di pagamento.

Importante in questa trattativa è stato l'allenatore Eduardo Coudet che, nonostante l'arrivo di Rafel Santos Borré e le trattative in corso per Ángel Correa, ha insistito parecchio per il ritorno del calciatore, che dunque è pronto a rifirmare col il River.