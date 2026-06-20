Dall'Argentina: "Beltran, prestito da 500mila euro e riscatto obbligatorio da 6,7 milioni"

Beltran nel mirino del River Plate: Luis Merlo svela le cifre le cifre dell'affare

Il futuro di Lucas Beltran sembra sempre più lontano da Firenze. L'attaccante argentino, reduce dall'ultima stagione trascorsa in prestito al Valencia, è finito nel mirino del River Plate, che da settimane lavora per riportarlo a Buenos Aires.

Secondo quanto riportato dall'esperto di mercato argentino Luis Merlo, tra Fiorentina e River sarebbe già stata raggiunta un'intesa di massima sulla formula dell'operazione. Resterebbe da ottenere il via libera definitivo del giocatore, ultimo tassello prima della possibile chiusura dell'affare. L'accordo prevederebbe un prestito oneroso da 500mila euro, con obbligo di riscatto fissato a 6,7 milioni di euro al termine della stagione. Nell'intesa sarebbe stata inserita anche una clausola particolarmente significativa per il club viola: la Fiorentina manterrebbe infatti il 50% sulla futura rivendita del giocatore.