Dall'Argentina: "Beltran ha già svolto le visite mediche per il River. Tutto pronto per il suo ritorno in Argentina"

Termina l'esperienza in viola di Lucas Beltran che si appresta a tornare al River Plate in prestito con obbligo di riscatto

Secondo quanto riportato su X dal giornalista argentino Hernán Castillo, una volta superate le visite mediche Lucas Beltrán si unirà ufficialmente alla spedizione del River Plate, dando il via alla sua nuova esperienza con i Millonarios. L'attaccante argentino, classe 2001, saluta la Fiorentina con un'operazione studiata per consentire al club viola di mantenere un interesse economico sul suo futuro. Il trasferimento si concretizzerà con un prestito oneroso da 500 mila euro, accompagnato da un obbligo di riscatto fissato a 6,7 milioni di euro. Nell'accordo è stata inoltre inserita una clausola che garantirà alla Fiorentina il 50% dell'eventuale futura rivendita del giocatore, a conferma della volontà del club di non rinunciare del tutto al potenziale valore del centravanti. Beltrán firmerà un contratto della durata di tre anni e mezzo, facendo ritorno in un ambiente che conosce alla perfezione e nel quale si era affermato prima del trasferimento in Europa. Per il River Plate si tratta di un ritorno di grande valore tecnico e simbolico, mentre per la Fiorentina l'operazione rappresenta una soluzione che tutela l'investimento effettuato e permette al giocatore di aprire un nuovo capitolo della propria carriera.