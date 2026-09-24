Dall'Argentina annunciano: "Mastantuono e Nico Paz si contendono la maglia numero 10 di Messi"
Il numero più iconico dell’Albiceleste cerca un nuovo padrone dopo l’addio del capitano: anche il talento della Fiorentina è tra i candidati
ll momento del passaggio di consegne si avvicina. Con Lionel Messi ormai all'ultimo ballo con la Nazionale argentina, si apre inevitabilmente anche il capitolo legato alla maglia numero 10. L’AFA ha celebrato ufficialmente l’addio del capitano, sottolineando come quel numero sia ormai indissolubilmente legato alla sua storia.
Dall'Argentina rivelano che tra i giovani che guardano a quella maglia c’è anche Franco Mastantuono, talento della Fiorentina. Al suo fianco viene indicato anche Nico Paz, protagonista con il Como e ormai stabilmente nel giro della Nazionale. Entrambi sono considerati tra i possibili eredi del numero lasciato libero da Messi.