Dall'America: il Real Madrid vuole cedere Mastantuono in prestito secco, lui vuole tornare al River

L'argentino ha diverse richieste in Europa

Il Real Madrid vorrebbe far partire Mastantuono in prestito secco e hanno diverse richieste in Europa. La volontà di Mastantuono, però, sarebbe quella di tornare al River Plate. Il club argentino, dal canto suo, sarebbe al corrente della situazione del diciottenne e non esiterebbe a riportarlo in patria. Lo scrive il New York Times.