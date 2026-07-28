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Dall'America: il Real Madrid vuole cedere Mastantuono in prestito secco, lui vuole tornare al River

L'argentino ha diverse richieste in Europa

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 luglio 2026 23:00
Dall'America: il Real Madrid vuole cedere Mastantuono in prestito secco, lui vuole tornare al River -
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Mastantuono
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Il Real Madrid vorrebbe far partire Mastantuono in prestito secco e hanno diverse richieste in Europa. La volontà di Mastantuono, però, sarebbe quella di tornare al River Plate. Il club argentino, dal canto suo, sarebbe al corrente della situazione del diciottenne e non esiterebbe a riportarlo in patria. Lo scrive il New York Times.

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