Dalla Turchia: "Tra la Fiorentina e Thorstvedt si inserisce il Besiktas, il Sassuolo vuole 15 milioni"

I viola hanno il gradimento del centrocampista norvegese ma la trattativa non sembra essere alle battute finali

Concorrente turca per la Fiorentina nella corsa a Kristian Thorstvedt. Secondo Fanatik infatti il Besiktas di Vincenzo Italiano sarebbe entrato nella corsa al centrocampista norvegese di proprietà del Sassuolo e recentemente eliminato dal Mondiale.

Un profilo sponsorizzato proprio dal tecnico ex Bologna, con la società neroverde che parte da una valutazione di 15 milioni di euro per il suo cartellino. La Fiorentina da tempo lo ha inserito in cima alla sua lista della spesa, cercando però di abbattere i costi con l'inserimento di una contropartita tecnica che ancora non è però stata accettata come riportato da TMW.