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Dalla Turchia non hanno dubbi: "La Fiorentina ha presentato un'offerta ufficiale per Oulai"

Dalla Turchia continuano ad accostare il nome di Oulai del Trabzonspor alla Fiorentina

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
08 luglio 2026 14:08
Dalla Turchia non hanno dubbi: "La Fiorentina ha presentato un'offerta ufficiale per Oulai" -
Calciomercato
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Il nome di Christ Inao Oulai continua ad essere accostato alla Fiorentina nonostante le smentite arrivate dal club. Dalla Turchia sono sicuri che il giocatore continua ad essere nel mirino di Fabio Paratici. A confermarlo è il giornalista turco Yagiz Sabuncuoglu che, attraverso il proprio profilo X, riferisce di un'offerta ufficiale presentata dalla società viola per il giocatore.

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