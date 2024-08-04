Dalla Turchia: "Mourinho vuole Amrabat al Fenerbahce il prima possibile. È il profilo ideale"

Dopo aver ritenuto conclusa la sua esperienza a Firenze, Sofyan Amrabat è in cerca di un club. Il sogno del marocchino è quello di tornare in Inghilterra a giocare per il Manchester United, club in cu...

Dopo aver ritenuto conclusa la sua esperienza a Firenze, Sofyan Amrabat è in cerca di un club. Il sogno del marocchino è quello di tornare in Inghilterra a giocare per il Manchester United, club in cui ha trascorso l'ultima stagione ma non ha convinto. Secondo quanto riportato da Fanatik però, sul centrocampista viola è piombato l'interesse del Fenerbahce, e più nello specifico quello di José Mourinho. Dopo che Guido Rodriguez ha trovato l'accordo col West Ham, i turchi hanno individuato in Sofyan Amrabat l'identikit ideale del loro centrocampista, e Mourinho ha dichiarato di volere Amrabat il prima possibile in rosa. L'agente del giocatore ha comunicato al club turco che la Fiorentina lascerà partire il giocatore davanti ad un'offerta di 20 milioni, ma probabilmente l'affare potrebbe risolversi intorno ai 15. Resta da dire che il desiderio del calciatore è quello di proseguire il suo cammino in Premier League. I gialloblu allo stesso tempo cercheranno fino all'ultimo di convincere Amrabat a sbarcare in Turchia.

DA GENOVA CONFERMANO: “GUDMUNDSSON SPINGE PER ANDARE ALLA FIORENTINA. VA A GUADAGNARE IL DOPPIO”

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